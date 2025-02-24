❗️Полицейские задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки Ласточкиного гнезда «Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга.
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❗️Полицейские задержали мужчину, выбросившего кошку со смотровой площадки Ласточкиного гнезда «Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга.