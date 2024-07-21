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Предупреждение россиян от Набиуллиной: ‘У нас нет выхода, держитесь»

Предупреждение россиян от Набиуллиной: ‘У нас нет выхода, держитесь»

Предупреждение россиян от Набиуллиной: ‘У нас нет выхода, держитесь» Юлия ЧелкановаВажное заявление сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, предупредив россиян о сложной ситуации на финансовом рынке.

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