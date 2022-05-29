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Фетисов заявил, что нужно предъявлять претензии в связи с отстранением России от ЧМ-2023

Фетисов заявил, что нужно предъявлять претензии в связи с отстранением России от ЧМ-2023

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении Международной федерации хоккея на льду (IIHF) отстранить национальные команды России и Белоруссии от выступления на чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Финляндии и Латвии.

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