Фетисов заявил, что нужно предъявлять претензии в связи с отстранением России от ЧМ-2023

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении Международной федерации хоккея на льду (IIHF) отстранить национальные команды России и Белоруссии от выступления на чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Финляндии и Латвии.