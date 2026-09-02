МЧС спасли женщину из пожара в Пудомягах, эвакуировались 21 человек

В Гатчинском округе, деревня Пудомяги, пожарные спасли женщину без сознания из горящей квартиры. Инцидент произошел в доме №3 по улице Речной.
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