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Царьград

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МЧС спасли женщину из пожара в Пудомягах, эвакуировались 21 человек

МЧС спасли женщину из пожара в Пудомягах, эвакуировались 21 человек

В Гатчинском округе, деревня Пудомяги, пожарные спасли женщину без сознания из горящей квартиры. Инцидент произошел в доме №3 по улице Речной.

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