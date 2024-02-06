Привет из 90-х: В цехе для забоя скота приезжие подвесили и пытали бизнесменов

W

Walery

Как обычно мизерный штраф и через пару дней отпустят... РФ непонятно почему пресмыкается пред постсоветскими республиками... А они ухе готовятся разорвать своего по существу кормильца. Эти как бы "бандиты" все в боевых ячейках и ждут команду - "Фас". - они и еще 17 млн. мигрантов... накачанных религиозным дурманом типа "Убей неверного - попадешь в Рай". Кстати когда и где учат там этих мигрантов высокой специальности убирать снег? На другое что-то они способные - стоять у станка, преподавать физику и математику, с ума сойти - врачи в РФ все не российских национальностей... На их дипломы можно посмотреть? Поскольку в разговорах между собой базары только о стоимости диплома и ни слова о "профессионализме...".