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Привет из 90-х: В цехе для забоя скота приезжие подвесили и пытали бизнесменов

Привет из 90-х: В цехе для забоя скота приезжие подвесили и пытали бизнесменов

# Черн[и]льница Друзья, просто дичайший случай произошел в Тюмени. Словно машина времени включила свои жернова и вернула нас ровнехонько в 90-е, когда подобные истории были чем-то обыденным и не вызывали удивления.

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Комментарии
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A
Antanas
Либерализм дает про себя знать.
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9 час.
ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, такое  повсеместно творится.
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7 час.
W
Walery
Как обычно мизерный штраф и через пару дней отпустят... РФ непонятно почему пресмыкается пред постсоветскими республиками...  А они ухе готовятся разорвать своего  по существу кормильца. Эти как бы &quot;бандиты&quot; все в боевых ячейках и ждут команду - &quot;Фас&quot;.  - они и еще 17 млн. мигрантов... накачанных религиозным дурманом типа &quot;Убей неверного - попадешь в Рай&quot;. Кстати когда и где учат там этих мигрантов высокой специальности убирать снег?  На другое что-то они способные - стоять у станка, преподавать физику и математику, с ума сойти - врачи в РФ все не российских национальностей... На их дипломы можно посмотреть?  Поскольку в разговорах между собой базары только о стоимости диплома и ни слова о &quot;профессионализме...&quot;.
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3 час.

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