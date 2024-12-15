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Лозон о произвольном Чок и Бейтса: «Судьи сказали, что хотят увидеть от Мэдисон и Эвана просто танец – без спецэффектов и навороченного сюжета»

Мэдисон Чок и Эван Бейтс катаются под композицию Дэйва Брубека Take Five.  «Бывают программы, которые создаются очень быстро – ты сразу попадаешь в нужную концепцию.

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