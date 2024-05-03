30 апреля Бобруйск принимает участников автопробега ´Огонь памяти´.Представители нашего колледжа приняли участие в церемонии возложения цветов к братской могиле советских военнопленных, уничтоженных фашистами .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии