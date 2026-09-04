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Пользователям mos.ru рассказали, как подготовить учетную запись к выборам

Пользователям mos.ru рассказали, как подготовить учетную запись к выборам

С 18 по 20 сентября москвичи выберут депутатов Госдумы и муниципальных депутатов Щукино. Для участия в онлайн-голосовании на elec.

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