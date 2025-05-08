Всё тайное станет явным: неудобные вопросы по «минеральной сделке»

Иван Лизан У великого советского детского писателя Виктора Драгунского есть замечательный рассказ о Дениске, о котором не могло не знать поколение 1970-х, к которым принадлежит Владимир Зеленский.
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