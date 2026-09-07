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Царьград

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Ситуация с бензином в Челябинске 7 сентября: 7:0 не в пользу автомобилистов

Ситуация с бензином в Челябинске 7 сентября: 7:0 не в пользу автомобилистов

Что изменилось с прошлого заявления чиновников о принятии мер. В понедельник, 7 сентября, корреспондент "Курса Дела" проверил семь челябинских АЗС — бензина не оказалось ни на одной из них.

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