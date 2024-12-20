США проведут официальную встречу с боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам»

Представители Госдепартамента США в пятницу 20 декабря прибудут в Дамаск, где проведут первую официальную встречу с боевиками пришедшей к власти в Сирии исламистской группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ; признана террористической и запрещена в России).
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