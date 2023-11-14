Места -ловушки от инспекторов ГИБДД, в которые попадаются даже опытные водители

Виктор Луговой

По первому пункту: - также пересечения со второстепенными дорогами, где на главной есть переход от прерывистой разметки к сплошной, не продублированный знаком 3.20. В тёмное время суток на участке происходит ловля транзитных водителей таким образом, что впереди ловимого оказывается подставное авто "в гражданском", а позади - экипаж ДПС, садящийся практически на бампер и забивающий ловимому зеркало заднего вида дальним светом. При приближении к ловчему месту передняя машина сбрасывает скорость и вынуждает начинать обгон, который, естественно, закончится "через сплошную". Экипаж ДПС висит у ловимого на бампере ещё километр-полтора, дабы дать тому удалиться от места и лишить возможности разобраться в картинке, затем неожиданно включает "люстру" и звуковой спецсигнал, с дальнейшей остановкой и вменением. (Ленобласть, южное транспортное полукольцо, зона ответственности 4 отдельной роты ДПС Гатчины... или это уже батальон?)