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    По первому пункту: - также пересечения со второстепенными дорогами, где на главной есть переход от прерывистой размет...Места -ловушки от...
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Места -ловушки от инспекторов ГИБДД, в которые попадаются даже опытные водители

Места -ловушки от инспекторов ГИБДД, в которые попадаются даже опытные водители

Конечно никто из водителей не хочет получить штраф и тем более лишиться права управления транспортным средством, иногда к нарушению ПДД РФ водителя подталкивают обстоятельства, такие как заторовые ситуации (пробки), либо плохая организация дорожного движения т.

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Комментарии
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Виктор Луговой
По первому пункту: - также пересечения со второстепенными дорогами, где на главной есть переход от прерывистой разметки к сплошной, не продублированный знаком 3.20. В тёмное время суток на участке происходит ловля транзитных водителей таким образом, что впереди ловимого оказывается подставное авто &quot;в гражданском&quot;, а позади - экипаж ДПС, садящийся практически на бампер и забивающий ловимому зеркало заднего вида дальним светом. При приближении к ловчему месту передняя машина сбрасывает скорость и вынуждает начинать обгон, который, естественно, закончится &quot;через сплошную&quot;. Экипаж ДПС висит у ловимого на бампере ещё километр-полтора, дабы дать тому удалиться от места и лишить возможности разобраться в картинке, затем неожиданно включает &quot;люстру&quot; и звуковой спецсигнал, с дальнейшей остановкой и вменением. (Ленобласть, южное транспортное полукольцо, зона ответственности 4 отдельной роты ДПС Гатчины... или это уже батальон?)
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