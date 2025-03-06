Спас миллионы детей: умер австралиец, который сдавал кровь каждые две недели в течение 63 лет

Австралиец, сдававший плазму крови каждые две недели на протяжении 63 лет, умер в возрасте 88 лет. В 18-летнем возрасте в крови Джеймса Харрисона были обнаружены антитела, которые используются для создания инъекции Anti-D.
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