Как бы вы перевели выражение “third party”?

Познакомимся с интересным выражением. Итак, что значит “third party”? Третья вечеринка? Третья партия? Что это вообще такое? На самом деле эта фраза означает «третье лицо» или «третья сторона», то есть тот, кто не участвует напрямую в чём-либо.