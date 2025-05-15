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Надежды на мир: как ожидают переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

Надежды на мир: как ожидают переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Помощник президента Владимир Мединский, который возглавляет нашу делегацию, 15 мая в Стамбуле еще раз подтвердил – россияне прибыли на переговоры с задачей установить долгосрочный мир.

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