Надежды на мир: как ожидают переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Помощник президента Владимир Мединский, который возглавляет нашу делегацию, 15 мая в Стамбуле еще раз подтвердил – россияне прибыли на переговоры с задачей установить долгосрочный мир.
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