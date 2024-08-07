Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как мигранты истязают девушек: "Восточная сказка" в Москве и Краснодаре глазами силовиков - бьют даже беременных

Как мигранты истязают девушек: "Восточная сказка" в Москве и Краснодаре глазами силовиков - бьют даже беременных

Коллаж Царьграда О том, как мигранты истязают девушек, известно многим. Однако представительницы прекрасного пола, по всей видимости, верят, что с ними иностранцы будут обходительными.

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