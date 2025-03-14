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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» не выкупит Вернера у «Лейпцига» за 12 млн евро. У форварда 0 голов в 18 матчах АПЛ

29-летний немецкий форвард отдал 3 ассиста в 18 матчах АПЛ, в 27 играх сезона во всех турнирах он забил 1 гол – в Кубке английской лиги в ворота «Ман Сити».

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