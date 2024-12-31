Российская армия заканчивает 2024 год волной успешных наступлений

Весь 2024 год российская армия проводила в зоне СВО целую череду наступательных операций. Какие новые тактические приемы и способы управления войсками были опробованы российским Генштабом, и как это сказалось на всей конфигурации фронта? .
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