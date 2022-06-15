Путин на ПМЭФ встретится с лидерами двух стран

Кроме того, Путин примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа.На Петербургском международном экономическом форуме, который открывается сегодня, президент РФ Владимир Путин встретится с лидерами двух стран — Казахстана и Армении.
Кроме того, Путин примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа.На Петербургском международном экономическом форуме, который открывается сегодня, президент РФ Владимир Путин встретится с лидерами двух стран — Казахстана и Армении.
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