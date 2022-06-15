Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Руманов
    приехали убивать так сами и умритеПушилин не увидел...
  • Владимир Аверков
    заглавие статьи-и то с ошибкой...куда катится мир?...особенно,который тесен...Элон Маск сказал,...
  • Владимир Аверков
    конечно,надо переименовывать,а то амерские БЛМщики и ЛГБТшники выйдут на демонстрации во главе с Обамой и этой новой ...Обезьянам обидно:...

Путин на ПМЭФ встретится с лидерами двух стран

Путин на ПМЭФ встретится с лидерами двух стран

Кроме того, Путин примет члена президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа.На Петербургском международном экономическом форуме, который открывается сегодня, президент РФ Владимир Путин встретится с лидерами двух стран — Казахстана и Армении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх