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СахПресс

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Бизнесмена на Сахалине заподозрили в незаконной рубке леса почти на полмиллиона рублей

Бизнесмена на Сахалине заподозрили в незаконной рубке леса почти на полмиллиона рублей

В Смирныховском районе возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса в особо крупном размере. К ней может быть причастен 52-летний предприниматель, работающий в лесопромышленной сфере.

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