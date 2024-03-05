Найдена запись загадочного стука с затонувшего батискафа «Титан»

Звук был зафиксирован в первый день потери связи с подводным аппаратом. В сети появилась запись звуков, которые доносились с затонувшего батискафа «Титан» — ее опубликовали создатели документального фильма The Titan Sub Disaster: Minute by Minute.
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