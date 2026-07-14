Ветеринары Подольска спасли кота, удалив полукилограммовую опухоль

В Подмосковье ветеринары успешно удалили 16-летнему коту по кличке Рыжий опухоль весом 550 граммов. Операция была рискованной из-за возраста животного и ряда сопутствующих заболеваний, но после процедуры кот быстро пошел на поправку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии