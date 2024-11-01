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Электричка насмерть сбила подростка на станции "Болшево"

Электропоезд сбил 17-летнего мальчика на Московской железной дороге, подросток погиб на месте. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного инцидента, об этом сообщили в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.

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