Волонтеров, помогающим Петербургу с благоустройством, поддержат финансово

ЗакС утвердил инициативу Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 15 января, приняли в третьем чтении законопроект, который позволит городу оказывать финансовую и организационную поддержку некоммерческим организациям, занимающихся благоустройством.
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