Тайны Дональда Трампа: платежи Хиллари Клинтон, влияние чешской разведки и помощь ФБР Ирина ВальковаБиография Дональда Трампа изобилует не только его успешной карьерой в бизнесе и политике, но и многочисленными теневыми аспектами, которые до сих пор вызывают множество вопросов.