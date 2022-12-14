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Бобровский сделал 1-й шатаут в сезоне – в 17-й игре. Он отбил 22 броска, став 1-й звездой матча с «Коламбусом»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 22 в матче чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:0) и был признан первой звездой.

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