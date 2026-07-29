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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В Т-Банке рассказали о покупке мошенниками готовых компаний для обмана бизнесменов

В Т-Банке рассказали о покупке мошенниками готовых компаний для обмана бизнесменов

Мошенники начали покупать готовые компании для обмана предпринимателей — с января по июль количество хищений через фирмы с хорошей репутацией выросло на 67% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили Forbes в Т-Банке.

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