Как в мире отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле». Главное

Вечером пятницы, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске, произошла стрельба и пожар, которые правоохранители впоследствии квалифицировали как теракт, возбудив уголовное дело по соответствующей статье 205 УК РФ.