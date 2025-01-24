США рассматривают возможность оплаты оружия для Украины за счет российских активов

ВАШИНГТОН, 25 января, ФедералПресс. Возможность для Киева приобретать вооружение за счет заблокированных российских активов – вопрос, который постоянно обсуждается, сообщил специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог.
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