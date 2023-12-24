Экс-офицер подразделения морпехов Соединённых Штатов Америки Брайан Берлетик указал на тот факт, что очередные укрепрайоны нацистских формирований киевского режима не дадут боевикам возможности оказать противодействие ВС Российской Федерации.
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