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Экс-морпех США Берлетик: РФ сможет успешно уничтожать любую оборону Украины

Экс-морпех США Берлетик: РФ сможет успешно уничтожать любую оборону Украины

Экс-офицер подразделения морпехов Соединённых Штатов Америки Брайан Берлетик указал на тот факт, что очередные укрепрайоны нацистских формирований киевского режима не дадут боевикам возможности оказать противодействие ВС Российской Федерации.

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