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Царьград

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В Беларуси запустили доставку лекарств на дом через интернет-аптеку

В Беларуси запустили доставку лекарств на дом через интернет-аптеку

Государственная интернет-аптека «Белфармация» доставляет безрецептурные лекарства, БАДы и медицинскую технику по Минску и Минскому району, а заказы, оформленные в будние дни до 15:00, привозят в тот же день.

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