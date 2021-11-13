Трэвиса Скотта обвинили в нелюбви к фанатам после давки на концерте

instagram.com/travisscott Поведение американского рэпера Трэвиса Скотта на фестивале в городе Хьюстоне, где погибли восемь человек из-за давки, показывает, что исполнитель больше беспокоился о своей безопасности, а не о безопасности поклонников.
instagram.com/travisscott Поведение американского рэпера Трэвиса Скотта на фестивале в городе Хьюстоне, где погибли восемь человек из-за давки, показывает, что исполнитель больше беспокоился о своей безопасности, а не о безопасности поклонников.
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