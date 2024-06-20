В Госдуме предложили учитывать ипотечную нагрузку при определении ставки НДФЛ

###abc-test="news_list-placement_inc021_page_core"###Депутаты фракции «Новые люди» предложат ко второму чтению законопроекта об изменениях налоговой системы учитывать ипотечную нагрузку на гражданина при определении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает ТАСС.
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