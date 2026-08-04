Американцы убивают мировую торговлю

Госдепартамент США сообщил о введении санкций против Сухопутных войск РФ и структур Минобороны России, в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
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