Когда распадается семья, имущественные споры часто превращаются в затяжные судебные истории. Особенно остро встаёт вопрос с недвижимостью, у которой сложная юридическая судьба: куплена в один период, оформлена в другой, а деньги вносились частями на протяжении нескольких лет.