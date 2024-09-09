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Доцент Иванова-Швец: по новым правилам пенсии в 2025 году проиндексируют дважды

Доцент Иванова-Швец: по новым правилам пенсии в 2025 году проиндексируют дважды

Пенсия в 2025 году будет индексироваться два раза. О новых правилах в интервью агентству «Прайм» напомнила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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