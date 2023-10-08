Израильская артиллерия нанесла удар по территории Ливана в ответ на обстрел своей территории, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 8 октября в соцсети X (ранее Twitter).
Израильская артиллерия нанесла удары по территории Ливана
Комментарии
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лл
лина любимцева
ЛИВАН, до появления на карте Израиля, считался "Ближневосточной Швейцарией"... ПОСТЕПЕННО Израиль своей агрессией и войнами, превратил Ливан практически в руины. ХОРОШИ СОСЕДУШКИ!! ... Это если они поселятся на Украине вместо украинцев, которых жиденок Зеленский сейчас усиленно уничтожает, старается - ХАНА ПРИДЕТ И РОССИИ!!
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