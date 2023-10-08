Израильская артиллерия нанесла удары по территории Ливана

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лина любимцева

ЛИВАН, до появления на карте Израиля, считался "Ближневосточной Швейцарией"... ПОСТЕПЕННО Израиль своей агрессией и войнами, превратил Ливан практически в руины. ХОРОШИ СОСЕДУШКИ!! ... Это если они поселятся на Украине вместо украинцев, которых жиденок Зеленский сейчас усиленно уничтожает, старается - ХАНА ПРИДЕТ И РОССИИ!!