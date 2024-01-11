Псевдонаука и наука: как увидеть разницу

Грань между наукой и псевдонаукой может быть довольно размытой. Как понять, что вас обманывают? Мы живем в мире, который все больше погружается в онлайн и бомбардирует нас информацией при каждом удобном случае.
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