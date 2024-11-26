Психолог Вероника Степанова заявила, что всю жизнь по ночам общается с покойниками

Фото: vk / Вероника Степанова Новости дня за сегодня сообщают о том, что известная психолог и блогер Вероника Степанов рассказала в своем блокеге, что в течение всей своей сознательной жизни ощущает уникальное взаимодействие с теми, кто покинул этот мир.