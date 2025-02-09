Reuters: Трамп лишил Блинкена и Салливана доступа к секретным данным

Хозяин Белого дома Дональд Трамп лишил доступа к секретным данным бывшего руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкена и Джейка Салливана, экс-советника 46-го американского президента Джо Байдена.
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