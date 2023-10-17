Передача Куликова и 31 сэйв Бобровского принесли победу «Флориде» в матче с «Нью-Джерси»

«Флорида», ведя в матче с «Нью-Джерси» со счетом 4:0, едва не упустила победу. В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Флориду Пантерз».
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