14 штатов США подали в суд против Трампа и Маска

Четырнадцать штатов подали федеральный иск против президента США Дональда Трампа и главу нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, обвинив американского предпринимателя в нарушении Конституции страны.
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