В СМИ заявили о зависимости Зеленского от внимания публики

Президент Украины Владимир Зеленский зависим от внимания публики, как от своеобразного наркотика. Такое мнение высказал журналист издания The Time Саймон Шустер в интервью французской газете Le Figaro в пятницу, 19 января.
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