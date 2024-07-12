В "Москвариуме" родилась белопёрая акула

Белопёрая рифовая акула родилась в Центре океанографии и морской биологии "Москвариум". Это редкое событие, поскольку размножение у этого вида происходит нечасто: самки производят потомство каждые два года, и в помете обычно бывает один-два детеныша.
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