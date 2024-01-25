Орел атаковали дроны ВСУ. Повреждены жилые дома.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Орловскую область утром в среду, 24 января. По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, украинские дроны удалось перехватить в Железнодорожном и Северном районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии