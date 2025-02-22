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Трамп рассказал о "злоупотреблениях на миллиарды", которые вскрыло ведомство Маска

Трамп рассказал о "злоупотреблениях на миллиарды", которые вскрыло ведомство Маска

Предприниматель Илон Маск на посту руководителя Департамента по эффективности работы правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) обнаружил злоупотребления бюджетными средствами, превышающие миллиарды долларов.

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