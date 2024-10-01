"Вам не стыдно дарить деньги тем, кто будет нас резать?": Русские высмеяли новые антимигрантские законы

Не надо наводить порядок. Просто уберите к чертям всех мигрантов и тех, кто их притащил в Россию уберите!

Майя Maja

Это подрыв государственности такие вот "мягкие" меры. Мигранты нам вообще не нужны, как граждане РФ. Приехали поработали заработали - уехали. Они на бумаге для кого-то числятся населением, но пользы ни экономической, ни интеллектуальной не приносят в РФ. Так зачем нам зверки, которые только плодятся, жрут и срут ,убивают и получают деньги, чтобы не работать???? Россия разве за такое будущее сегодня воюет и на передовой и на дип.уровне в мире?!