"Вам не стыдно дарить деньги тем, кто будет нас резать?": Русские высмеяли новые антимигрантские законы

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Позитив для оптимистов

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Коллаж Царьграда Юлия Банишевская Госдума 1 октября рассмотрит новый пакет антимигрантских законов.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Не надо наводить порядок. Просто уберите к чертям всех мигрантов и тех, кто их притащил в Россию уберите!
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20 час.
Майя Maja
Это подрыв государственности такие вот &quot;мягкие&quot; меры.   Мигранты нам вообще не нужны, как граждане РФ. Приехали поработали заработали - уехали. Они на бумаге для кого-то числятся населением, но пользы ни экономической, ни интеллектуальной не приносят в РФ.  Так зачем нам зверки, которые только плодятся, жрут и срут ,убивают и получают деньги, чтобы не работать????  Россия разве за такое будущее сегодня воюет и на передовой и на дип.уровне в мире?!
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9 час.
ЛС
Лидия Санникова
Откуда у депутатов стыд? У большинства по несколько гражданств недружественных стран. Что они делают в думе? враги России и ее народа.
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19 мин.

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