Мошенники выманили у подростка 350 тысяч рублей под видом возврата товара

Один из злоумышленников представился сотрудником пункта выдачи В Москве мошенники похитили у несовершеннолетней почти 350 тысяч рублей под предлогом возврата поврежденного товара с маркетплейса, передает «360.
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