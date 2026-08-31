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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баженов о голе «Оренбурга» «Спартаку»: «Хотите ажурность, чтобы крайние защитники играли высоко – вероятность ошибки возрастает. Это входит в стоимость билета»

Никита Баженов оценил гол « Оренбурга » в матче РПЛ со « Спартаком » (1:1) после ошибки защитника красно‑белых Кристофера Ву .

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