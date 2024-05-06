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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эгриси» продал мерч и форму на 300 тысяч за первые три дня. Часть выручки за вещи с именем Уткина получит его семья

«Ваня Мозговой (операционный директор «Эгриси» – Sports)  мне написал, что более 80 заказов уже было продано за первые три дня.

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